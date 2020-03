Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - E-Bikes gestohlen

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten vergangen Wochen zwischen Dienstag, 09:00 Uhr, und Mittwoch, 18:00 Uhr, aus einem Carport im Seidelbastweg in Lingen zwei hochwertige E-Bikes der Marke Raleigh. Bei den entwendeten Fahrrädern handelt es sich um neuwertige Räder, die erst im Oktober 2019 erworben wurden. Die Schadenssumme beträgt 5900 Euro. Beide E-Bikes waren gegen Diebstahl noch zusätzlich durch Kettenschlösser gesichert. An beiden Rädern waren jeweils eine schwarze Fahrradtasche am Gepäckträger angebracht. In den Taschen befanden sich Lammfelle und Regencapes. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell