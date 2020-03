Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Brand im Dachstuhl

Papenburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gestern gegen 15:20 Uhr der Dachstuhl eines ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens an der Tunxdorfer Straße in Papenburg in Brand. Das Feuer breitete sich im Bereich des Dachstuhls aus. Durch die schnelle Brandbekämpfung der eingesetzten Feuerwehren aus Papenburg, Obenende, Untenende sowie aus Aschendorf, konnte ein Übergreifen auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden. Die Bewohner befanden sich glücklicherweise nicht im Haus, sodass keine Person verletzt wurde. Teilbereiche des Dachstuhls wurden zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 50000 Euro.

