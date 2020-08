Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Teure Fahrt unter Alkoholeinfluss

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 23.08.2020 um 02.30 Uhr in der Sauerbruchstraße in Zweibrücken konnte durch die eingesetzten Beamten bei dem 51-jährigen Fahrzeugführer aus Zweibrücken Alkoholgeruch festgestellt werden. Gegen den Autofahrer wurde- aufgrund des Promillewertes in seiner Atemluft- nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erfasst. Den Fahrer erwartet eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro. Zudem muss er seinen Führerschein für einen Monat abgeben. |pizw

