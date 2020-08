Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Kennzeichendiebstahl während des Shoppings

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 22.08.2020 war ein 26-jähriger Mann aus Offenburg in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 14.00 Uhr im Fashion Outlet Zweibrücken shoppen. Als er nach dem Einkauf zu seinem PKW- einem blauen BMW Kombi- zurückkehrte, stellte der Fahrzeugführer fest, dass das vordere Kennzeichen des PKW entwendet wurde. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen, sich bei hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 06332-9760 oder per Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. |pizw

