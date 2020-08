Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Mülleimer

Pirmasens (ots)

Am Sonntag, den 23.08.2020 kam es am frühen Morgen gegen 04:45 Uhr zu einer Sachbeschädigung eines Mülleimers an der Bußhaltestelle in der Arnulfstraße. Wie durch Zeugen mitgeteilt wurde, wurde eine fünfköpfige Personengruppe hierbei beobachtet, wie sie den Müllereimer beschädigten und sich anschließend von der Tatörtlichkeit entfernten. Der Sachschaden beträgt ca. 100 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirma-sens@polizei.rlp.de. |pips

