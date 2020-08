Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Fahrt mit E-Scooter endet mit Strafanzeige

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 22.08.2020 gegen 20.30 Uhr wurde durch eine Polizeistreife ein Mann auf einem E-Scooter fahrend in der Steinhauser Straße in Zweibrücken festgestellt. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Beamten auf, dass der E-Scooter des 33-jährige Zweibrückers über kein Versicherungskennzeichen verfügt. Da für E-Scooter eine gesetzliche Versicherungspflicht besteht wurde gegen den Fahrer eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. |pizw

