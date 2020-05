Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Fahrraddieb erwischt: Polizisten beweisen richtigen Riecher

Lübbecke (ots)

Den richtigen Riecher besaß eine Lübbecker Streifenwagenbesatzung, als sie am Dienstagabend, 12. Mai, an der B 65 in der Nähe des Zollamtes einen Fahrradfahrer überprüften. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 49-jährige Mann mit einem als gestohlen gemeldeten Pedelec unterwegs war. Doch das sollte für die Polizei nicht der letzte Einsatz an diesem Abend mit dem Lübbecker gewesen sein.

Bei der Befragung des um kurz nach 19 Uhr an der Mindener Straße gestoppten Mannes gab der gegenüber den Einsatzkräften an, das Rad nicht gestohlen zu haben. Vielmehr habe er es auf einem Flohmarkt für einen günstigen Preis erworben. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass das Pedelec laut der bestehenden Diebstahlsanzeige am 6. Mai in der Lübbecker Bahnhofstraße entwendet wurde. Nach der Sicherstellung des Rades sowie der Feststellung der Personalien des 49-Jährigen konnte dieser seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Rund zwei Stunden später meldete ein Anwohner vom Nesselweg in Gehlenbeck der Polizei eine stark angetrunkene und offenbar hilflose Person auf einer dortigen Wiese. Als eine weitere Streifenwagenbesatzung wenig später eintraf, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Betroffenen um den 49-Jährigen handelte, der zuvor schon ihre Kollegen beschäftigte. Nun hatte der Lübbecker ein weißes Damenrad bei sich. Zur Herkunft gab er an, dass es sich um sein Eigentum handeln würde. Da die Beamten aufgrund des vorherigen Vorfalls Zweifel an der Aussage hatten, stellten sie auch dieses Fahrrad sicher. Der stark alkoholisierte 49-Jährige kam in eine Ausnüchterungszelle. Die Ermittlungen rund um die sichergestellten Räder dauern an.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell