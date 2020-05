Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei sucht Zeugen nach Unfall vor Apotheke

Bad Oeynhausen (ots)

Eine Unfallflucht wurde der Polizei in Bad Oeynhausen am Dienstag, 12. Mai, von der Martin-Luther-Straße im Stadtteil Lohe gemeldet. Eine Autofahrerin aus Löhne hatte am Morgen gegen 7.45 Uhr ihren weißen VW Golf auf dem Parkplatz vor der Apotheke an der Ecke Detmolder Straße abgestellt.

Als die Frau um kurz nach 13 Uhr wieder zu ihrem Pkw kam, war dieser an der hinteren linken Seite beschädigt. Der Verursacher hatte keinerlei Nachricht hinterlassen. Daher hofft die Polizei auf Zeugenhinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer. Diese werden vom Verkehrskommissariat unter Telefon (05731) 2300 erbeten.

