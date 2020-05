Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei ermittelt nach mutmaßlichem Straßenrennen

Minden (ots)

Die Mindener Polizei ermittelt gegenwärtig wegen eines illegalen Straßenrennens. Während einer Streifenfahrt bemerkten die Beamten am Montagabend drei PKWs, die auf der Ringstraße mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit in Richtung Hahler Straße unterwegs waren.

Daraufhin nahmen die Polizisten gegen 21.25 Uhr die Nachfahrt auf. Als die beteiligten PKWs an einer Ampel kurz anhalten mussten, gelang es der Streifenwagenbesatzung aufzuschließen.

Als die Ampelanlage auf grün schaltete, beschleunigten alle Fahrzeuge stark. Dabei rückte besonders die Fahrweise eines Mannes in einem orangefarbenen Ford in den Fokus der Gesetzeshüter, als dieser sich an die Spitze der Fahrzeuge setzte. Darauf gelang es den Einsatzkräften einen beteiligten PKW zu überholen. Zudem entschieden sich die Polizeibeamten das Blaulicht zu aktivieren. Dies nutzten die beiden weiteren Fahrzeuge, um auf ein Tankstellengelände an der Kreuzung zur Stiftsallee / Stiftstraße auszuweichen. Von dort flüchtete der Ford-Fahrer weiter über die Stiftstraße in Richtung Innenstadt. Anschließend setzte der Fahrer seine rasante Fahrt unter anderem über die Paulinenstraße und die Gustav-Heinemann-Brücke fort, wobei er Geschwindigkeiten von über 160 km/h erreichte. Im Bereich des Industriegebietes Päpinghausen verlor sich schließlich die Spur zum flüchtigen Wagen.

Letztlich konnte das Auto gegen 21.40 Uhr verlassen und unverschlossen auf einem Feldweg in Leteln in Nähe eines Teiches aufgefunden und sichergestellt werden. Ermittlungen an der Halteranschrift in Petershagen ergaben zunächst keine weiteren Erkenntnisse. Im Laufe der Nacht meldete sich der Halter (23) des Fords telefonisch bei der Polizei und gab an, dass ihm der Wagen im Laufe des Abends gestohlen worden sei.

In diesem Zusammenhang fragen die Ermittler: Wer war von den Überholmanövern betroffen und kann genauere Angaben zu den weiteren beteiligten Wagen machen? Wer kann die Insassen der drei Fahrzeuge beschreiben? Wer kann sachdienliche Hinweise zu den vorherigen Aufenthaltsorten des Fahrzeug-Trios geben?

Die Polizei bittet unter Telefon (0571) 88660 um Zeugenhinweise.

