Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ladendieb läuft gegen Eingangstür

Minden (ots)

Am Montagnachmittag wurde ein 19-Jähriger offenbar auf frischer Tat bei einem Diebstahl in einer Drogerie in der Innenstadt ertappt.

Als die Beamten mit einem Polizeiwagen die Mindener Innenstadt gegen 16.15 Uhr bestreiften, machte sie ein Radfahrer auf einen Ladendiebstahl am Scharn aufmerksam. Daraufhin begaben sich die Einsatzkräfte zu der beschriebenen Örtlichkeit und trafen hier auf mehrere Personen. Darunter befand sich auch der Tatverdächtige.

An Ort und Stelle teilten Angestellte den Einsatzkräften mit, dass sich der 19-Jährige in dem Geschäft auffällig verhalten habe. Als man ihn deswegen ansprach, ergriff er, so die Zeugen, unvermittelt die Flucht und lief in Richtung Ausgang. Von der sich nur langsam öffnenden Eingangstür aufgehalten, prallte der Heranwachsende gegen diese und konnte so den Zeugen gestellt und festgehalten werden.

Da sich den Beamten im Rahmen der Ermittlungen Hinweise ergaben, dass der polizeibekannte Mann bereits zuvor in der Drogerie als mutmaßlicher Dieb aufgetreten war, nahm man ihn vorläufig fest und brachte ihn in eine Gewahrsamszelle auf die Wache Minden. Diese konnte er am Dienstagmorgen nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld wieder verlassen.

