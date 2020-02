Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Hude

Delmenhorst (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Mittwoch, 12. Februar 2020, gegen 16:10 Uhr, wie eine Pkw-Fahrerin in der Parkstraße in eine Parklücke einparkte und dabei einen hinter ihr stehenden Ford beschädigte.

Obwohl die Pkw-Fahrerin den Zusammenstoß bemerkte und den Schaden begutachtete, entfernte sie sich von der Unfallstelle. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Die Unfallverursacherin, eine 56-Jährige aus Hude, kam allerdings noch vor Eintreffen der Beamten zur Unfallstelle zurück.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Verfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell