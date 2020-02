Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Einfamilienhaus +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 12. Februar 2020, brach ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 17:45 Uhr bis 18:45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Moorweg im Bereich des Burggrafendamms ein.

Nach Einwerfen einer Terrassentür wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Der Täter konnte allerdings kein Diebesgut erbeuten. Insgesamt richtete er einen Sachschaden von etwa 500 Euro an.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 zu melden (00189711).

