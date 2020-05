Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin beim Zurücksetzen angefahren

Bad Oeynhausen (ots)

Bei einem Unfall in der Zufahrt zum Herz- und Diabeteszentrum am Dienstagvormittag ist eine 80-jährige Frau aus Bad Oeynhausen leicht verletzt worden.

Ein Paketbote fuhr um kurz nach 10 Uhr in der Zufahrt rückwärts in Richtung der Georgstraße, als der 26-jährige Mann laut eigenen Angaben plötzlich ein dumpfes Geräusch wahrnahm. Als er daraufhin seinen Sprinter stoppte und nachschaute, fand er die Frau am Boden liegend vor. Fachpersonal der Klinik kümmerte sich umgehend um die Seniorin und versorgte ihre beim Sturz erlittenen leichten Wunden.

