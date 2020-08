POL-PDPS: Zweibrücken - Unschöne Überraschung nach Besuch des Outlet- Centers

Polizeidirektion Pirmasens

Eine 58-jährige Frau aus Esslingen am Neckar besuchte am 22.08.2020 in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr das Fashion Outlet Zweibrücken. Als die Besucherin zurück zu ihrem PKW- einem schwarzen Volvo V40- zurückkehrte, stellte sie fest, dass die linke Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurde. Tatverdächtig sind- aufgrund einer vorausgegangen Meinungsverschiedenheit über die Parkplatzsituation- drei Insassen eines Kraftfahrzeugs mit französischer Zulassung. Die Polizeiinspektion Zweibrücken bittet Zeugen, sich bei hiesiger Dienststelle unter der Telefonnummer 06332-9760 oder per Mail (pizweibruecken@polizei.rlp.de) zu melden. |pizw

