Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruch in Büro- und Geschäftsräume

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte Fenster zu Büro- und Geschäftsräumen an der Dorstener Straße in Gladbeck aufgehebelt und sich so Zutritt ins Gebäude verschafft. Der oder die Täter durchsuchten die Räume und erbeuteten Bargeld. Wer etwas beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111

