Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brand in Shisha-Bar

Recklinghausen (ots)

Im Anbau einer Shisha-Bar an der Herner Straße in Recklinghausen-Hillerheide ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr löschte den Brand und brachte drei Hausbewohner aus dem Gebäude. Zwei Bewohner zogen sich bei Löschversuchen leichte Rauchgasvergiftungen zu. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bjoern Korte

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell