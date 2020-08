Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vier Fahrzeuge in Schifferstadt verkratzt

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.08.2020) wurden in der Herzog-Otto-Straße vier hintereinander geparkte Pkw beschädigt: Jeweils eine komplette Fahrzeugseite wurde mittels spitzen Gegenstandes zerkratzt. Die Polizeiinspektion Schifferstadt nimmt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de Hinweise von möglichen Zeugen der Tat entgegen.

