Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten in Hochdorf-Assenheim

Hochdorf-Assenheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des 22.08.2020 (Samstag, 03:40 Uhr) beobachtete ein Anwohner der Alfons-Legner-Straße, wie sich gerade drei Männer daranmachten, den dort aufgehängten Zigarettenautomaten mit einer Flex abzuschneiden. Der Mann verständigte sofort die Polizei. Leider wurden die Täter auf den Zeugen aufmerksam und flüchteten unverrichteter Dinge vor dem Eintreffen der Polizei. Die Polizeiinspektion Schifferstadt nimmt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de Hinweise von möglichen Zeugen der Tat entgegen.

