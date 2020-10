Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Witten: Autofahrerin streift Hauswand

Witten (ots)

Bei einem Alleinunfall in der Wittener Innenstadt am Montag (5. Oktober) ist eine 38-Jährige aus Gelsenkirchen verletzt worden.

Die Frau war gegen 14 Uhr mit ihrem Auto auf der Südstraße stadtauswärts unterwegs und bog nach rechts in die Röhrchenstraße in Richtung Stadtpark ein. Nach bisherigem Kenntnisstand kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit der Fahrzeugfront eine dortige Hauswand, bis sie an einem Baum zum Stehen kam.

Die Gelsenkirchenerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

