Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstagmorgen, den 01.09.2020, wurden Geschwindigkeitsmessungen in der 30'er Zone im Bereich der Schöntal Grundschule in Neustadt an der Weinstraße durchgeführt. Hierbei konnten fünf Verstöße festgestellt und mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden. Die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 48 km/h. Weiter wurden Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt hinsichtlich des nicht angelegten Sicherheitsgurtes und Benutzung des Mobiltelefons während der Autofahrt durchgeführt. Auch hier konnten entsprechende Verstöße festgestellt und mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige geahndet werden.

