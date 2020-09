Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.09.2020 befuhr ein 43-Jähriger mit einem Kleinkraftrad die L 526 aus Erpolzheim kommend in Fahrtrichtung Freinsheim. Kurz nach dem Ortsausgang Erpolzheim konnte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle händigte er nur eine Mofaprüfbescheinigung aus und gab an nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Da es sich um ein Kleinkraftrad mit einer Höchstgeschwindigkeit 45 km/h handelte, wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den 43-Jährigen wird daher zusätzlich wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Bei einer Durchsuchung konnte in seiner Hosentasche ein Faustdolch aufgefunden werden, weswegen zusätzlich noch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt wird. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Schlüssel seiner Mutter übergeben. Da sich der 43-jährige das Kleinkraftrad ausgeliehen hatte, wurden nun auch die Ermittlungen gegen die 42-jährige Halterin, wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, aufgenommen.

