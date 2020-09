Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Wildschwein von PKW erfasst

Bad Dürkheim (ots)

Am 01.09.2020 gegen 21:00 Uhr wurde ein Mitsubishi nach dem Zusammenstoß mit einem Wildschwein beschädigt. Der 71-jährige Mitsubishi-Fahrer befuhr die L 516 von Bad Dürkheim-Leistadt nach Weisenheim am Berg. Kurz nach dem Ortsausgang Leistadt, lief von rechts ein Wildschwein vor sein Auto und wurde erfasst. An PKW entstand Sachschaden von 4000 Euro. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell