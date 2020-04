Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bad-Schönborn - Einbruch in Hofladen

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum Freitag in einen Hofladen in der Straße "Am Mühlengarten" in Langenbrücken gewaltsam eingedrungen. Zwischen 19.30 Uhr und 07:30 Uhr verschaffte sich der Eindringling Zutritt über ein Toilettenfenster zum Verkaufsraum. Dort öffnete er mehrere Schubladen und nahm aus einer aufgefundenen Kasse Bargeld im unteren dreistelligen Bereich an sich. Das Polizeirevier Bad-Schönborn bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 07253-802610 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell