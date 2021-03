Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Autotransporter und Anhänger machen sich selbstständig

Ludwigsburg (ots)

Mit einem Gespann, bestehend aus einem Autotransporter und einem Anhänger, das sich selbstständig gemacht hatte, bekamen es Beamte des Polizeireviers Ditzingen am Dienstag gegen 19.45 Uhr in der Hasenbergstraße zu tun. Der 28 Jahre alte Fahrer des Gespanns war im Begriff einen PKW auf den Anhänger zu laden. Hierbei entstand jedoch ein Übergewicht, so dass der vordere Teil des Anhängers und der hintere Teil des Transportes in der Luft hingen. Des Weiteren machte sich das Gespann nun auch noch selbstständig und rollte rückwärts die leicht abschüssige Straße hinunter, bis es nach einigen Metern von einem am Straßenrand geparkten Audi gestoppt wurde. Am Audi entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro. Der Anhänger blieb intakt.

