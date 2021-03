Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Datteln:

Am Dienstag wurde ein blauer Dacia Logan in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr auf der Telemannstraße vorne links am Radkasten beschädigt. Das Auto stand in Fahrtrichtung Schubertstraße am rechten Fahrbahnrand. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Dorsten:

In der Zeit 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde am Dienstag ein grauer Citroen auf der Bonifatiusstraße beschädigt. Das Auto stand vorwärts eingeparkt in einer Parkbox. Der Schaden befindet sich am Fahrzeugheck und beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Castrop-Rauxel:

Ein gelber VW UP! wurde in der Zeit von Dienstag 10:00 Uhr bis Mittwoch 10:00 Uhr auf der Christine-Englerth-Straße durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Das Auto stand am rechten Fahrbahnrand und wies am Mittwochmorgen Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite auf. Konkrete Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

In der Zeit von Mittwoch 18:00 Uhr bis Donnerstag 06:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten Audi in Silber auf der Straße "Am Hügel". Der verursachte Schaden auf der linken Fahrzeugseite wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher flüchtete in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

