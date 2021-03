Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Auf der Gladbecker Straße wurde in eine Fleischerei eingebrochen und Bargeld gestohlen. Die unbekannten Täter betraten zwischen Dienstagabend und dem frühen Mittwochmorgen den Hausflur des Geschäftshauses und zerstörten von dort die Scheibe der Tür zur Fleischerei. Anschließend nahmen sie die Kasse mit Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Recklinghausen:

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Straße Siestedde eingebrochen. Nachdem die Täter ein Kellerfenster aufgehebelt hatten, stiegen sie ins Gebäude ein und durchsuchten offensichtlich sämtliche Räume nach Diebesgut. Die Täter flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen über die Terrassentür und den Garten. Was genau gestohlen wurde, muss noch geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

