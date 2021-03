Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag kam es um 08:15 Uhr auf der Kaiserstraße, in Höhe der Gartenstraße, zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 44-jähriger Hertener fuhr mit seinem Auto auf der Kaiserstraße in Richtung Recklinghausen und bog in Höhe der Gartenstraße auf einen Parkplatz ab. Dabei kreuzte er den Radweg, auf dem eine 40-jährige Frau aus Herten mit ihrem Fahrrad in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen war vor Ort, transportierte die Frau jedoch nicht in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

