Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dieb in der Gemarkung Lieser unterwegs

Lieser (ots)

In der Zeit von Dienstagabend, 05.05.2020, bis Mittwochmittag, 06.05.2020, wurde von einer Pferdekoppel zwischen Lieser und Maring-Noviand ein Weidezaungerät der Marke Agaro samt Batterie entwendet. Im gleichen Zeitraum hat ein bislang unbekannter Täter 18 Drähte in einem neu angepflanzten Weinberg durchtrennt und die zugehörigen Drahtspanner sowie drei Reben gestohlen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel.: 06531/95270 mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

www.polizei.rlp.de/pibernkastel-kues



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell