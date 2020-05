Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch Hund

Bitburg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der K 67, zwischen Bildchen und der Ortslage Rittersdorf, in Höhe Neubaugebiet Damesberg, zu einem Verkehrsunfall durch einen Hund. Ein PKW-Fahrer musste einem über die Straße laufenden Hund ausweichen, geriet hierdurch ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen die Böschung und kam schließlich auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer des PKW wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am PKW entstand Totalschaden. Verursacht wurde der Unfall durch einen rot-braunen Hund, der nach dem Unfall, offensichtlich unverletzt, weiter gelaufen ist. Zeugen oder Personen, die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel.: 06561-9685-0 in Verbindung zu setzen.

