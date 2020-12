Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 2 Kinderfahrräder aufgefunden

Kaiserslautern

2 Kinderfahrräder wurden in der Pirmasenser Straße in der Mitte der Fahrbahn aufgefunden. Die Polizeistreife wurde in der Nacht zum Sonntag auf die beiden Räder der Marken Switchback und Pegasus aufmerksam, nachdem mehrere Personen von dort aus vor der Polizei flüchteten. Der Grund des Ausreißens beim Erkennen des Streifenwagens ist unklar. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu den aufgefundenen Kinderrädern. Wer Hinweise zu den Eigentümern beider Kinderräder geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion 2 Kaiserslautern unter der 0631-369 2250 in Verbindung./pvd

