Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahlserie aus Fahrzeugen

Kaiserslautern - DansenbergKaiserslautern - Dansenberg (ots)

Eine ganze Reihe von Fahrzeugen wurden in der Nacht zum Samstag angegangen. Sowohl in der Brunnen-, Heinrich-Schmitt-Straße als auch in der näheren Umgebung wurden Autos von bislang unbekannten Tätern geöffnet und diverse Dokumente sowie andere Gegenstände entwendet. Die Fahrzeuge waren allesamt unverständlicherweise nicht verschlossen. Vereinzelt konnte das Diebesgut von den Eigentümern ein paar Straßen weiter wieder aufgefunden werden. In der Tatnacht wurden von mehreren Zeugen drei unbekannte junge Männer gesehen, welche sich in Tatortnähe befanden. Wer Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen geben kann, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion 2 unter 0631-369 2250 in Verbindung./pvd

