Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruch

Niedersimten (ots)

Am Montag, zwischen 08:30 Uhr und 23:00 Uhr, stiegen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses in der "Alten Kellerstraße" ein. Vermutlich gelangten die Täter über die rückwärtige Balkontür in das Erdgeschoß, das auch durchsucht wurde. Die separate Wohnung im 1. Obergeschoß war abgeschlossen und konnte von den Tätern auch nicht aufgehebelt werden. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden ist gering. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Wohnungseinbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

