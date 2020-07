Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus unverschlossenem Pkw

Zweibrücken (ots)

Zeit: 25.07.2020, 12:00 Uhr - 26.07.2020, 17:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Buchenweg SV: Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einem unverschlossen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW-Polo die Geldbörse der Fahrzeughalterin, die offen in der Mittelkonsole lag. In der Geldbörse befanden sich persönliche Dokumente der Geschädigten. Weiterhin wurde aus dem Wagen Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe gestohlen, das an anderer Stelle abgelegt war.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 /9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. | pizw

