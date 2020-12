Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer in Gewahrsam genommen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend am Fackelrondell mehrere amtsbekannte Randalierer in Gewahrsam genommen.

Gegen 20:30 Uhr fielen zwei junge Männer im Alter von 17 und 21 Jahren schon negativ am Fackelrondell auf und erhielten einen Platzverweis. Keine halbe Stunde später trafen die Beamten im Rahmen einer anderen Personenkontrolle wieder auf die Männer.

Diesmal waren sie zu fünft und störten die Personenkontrolle massiv. Unter anderem schmiss der 21-Jährige eine Flasche in Richtung der Beamten. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann und wurde immer aggressiver. Die Beamten brachten ihn zu Boden um ihn fesseln zu können.

Daraufhin mischten sich die anderen aus der Gruppe in die Maßnahme ein. Alle Personen wurden angewiesen die Örtlichkeit zu verlassen. Der 17-Jährige und ein weiterer 21-Jähriger weigerten sich und wurden ebenfalls in Gewahrsam genommen.

Auf der Dienststelle konnte der 17-jährige Mann seinem Vater übergeben werden. Die beiden anderen durften die Nacht in einer Polizeizelle verbringen. |elz

