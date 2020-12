Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Motorroller und Lkw stoßen zusammen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Der Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Unfall am Donnerstag in der Mainzer Straße leicht verletzt worden. Der 37-jährige Pizzalieferant fuhr stadtauswärts, als an der Einmündung zur Gärtnereistraße ein Lastwagen in die Mainzer Straße einbog. Der Lkw-Fahrer hatte die Vorfahrt des 37-Jährigen nicht beachtet. Zwischen den Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer des Kleinkraftrades stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Roller und am Lkw entstand Sachschaden. Auch die Pizza, die der 37-Jährige ausliefern sollte, war hin. Die Polizei schätzt den Unfallschaden auf mindestens 2.000 Euro. |erf

