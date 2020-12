Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann macht sich an Fahrzeug(en) zu schaffen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Ein Mann mit Tarnjacke, Basecap und Rucksack versuchte soeben in der Weißenburgstraße ein Auto zu öffnen. So wurde der Sachverhalt von einer Zeugin am frühen Samstagmorgen mitgeteilt. Ein 27-Jähriger, auf welchen die Beschreibung passt, konnte von der Polizeistreife in Tatortnähe festgestellt werden. Er führte auch einen Rucksack mit Gegenständen mit sich, welche zurzeit noch nicht zugeordnet werden können. Möglicherweise wurden durch den Tatverdächtigen weitere Fahrzeuge erfolgreich angegangen. Hinweise auf den Sachverhalt oder zu weiteren möglichen Geschädigten nimmt die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern unter der 0631-369 2250 entgegen./pvd

