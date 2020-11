Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW fährt gegen Straßenbaum- Fahrer verletzt

Am 27.11.2020, ereignete sich kurz nach 17:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 22 zwischen Müggenhall und Millienhagen, bei dem ein Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam, einen Baum leicht touchierte und im Straßengraben zum Stehen kam. Der 79-jährige deutsche Fahrer eines PKW Ford Focus erlitt leichte Verletzungen (HWS). Im Anschluss wurde der Verletzte zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Stralsund verbracht. Der Pkw musste mittels eines Abschleppunternehmens geborgen werden. Während der Einsatzmaßnahmen war es erforderlich, die L 22 in dem Bereich für zirka eine halbe Stunde voll zu sperren. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf zirka 6.000 Euro geschätzt. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen ist der Senior zu schnell in die Kurve reingefahren und es kam zum Verkehrsunfall. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

