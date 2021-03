Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfall mit 26.500 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag kam es gegen 10.45 Uhr in der Dengelwiesenstraße in Gerlingen zu einem Unfall mit einem geschätzten Gesamtsachschaden von etwa 26.500 Euro. Ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte in der Dieselstraße kurz vor dem Ortsausgang einen LKW überholen. Der 60-jährige LKW-Lenker bog jedoch auf Höhe der Dengelwiesenstraße nach links in diese ab. Der Mercedes-Fahrer wich hierauf nach links aus prallte gegen einen weiteren Mercedes, der in der Dengelwiesenstraße am Fahrbahnrand stand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Mercedes auf eine dritten Mercedes aufgeschoben. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

