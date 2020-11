Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Grenzüberschreitende Verfolgung

Waldmohr - Neunkirchen/SaarWaldmohr - Neunkirchen/Saar (ots)

Einen Pkw-Fahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Dittweiler und Schönenberg brummt, bezeichnen Zeugen als "Verkehrsrowdy". Polizisten entdeckten den beschriebenen silbernen Pkw Ford Focus gegen 14.20 Uhr an einer Tankstelle in der Saarpfalzstraße in Waldmohr. Das Fahrzeug trug ortsfremde Nummernschilder, nämlich "PB" für Paderborn. Der Fahrer wurde zum Anhalten aufgefordert. Dieser Weisung kam er allerdings nicht nach, wendete und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Verfolgt vom Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht, aufheulender Sirene und dem blinkenden Schriftzug "STOPP POLIZEI" türmte der Fahrzeuglenker und passierte die Ortschaften Jägersburg, Höchen, Frankenholz, Bexbach und Wiebelskirchen. Die rasante Fahrt führte teilweise durch Wohngebiete und schmale Straßen. Unterwegs missachtete der Fahrer rote Ampeln, fuhr falsch herum durch Verkehrskreisel, benutzte an Kreuzungen die Gegenfahrbahn und raste rücksichtslos über einen Fußgängerüberweg. Schließlich erwischte er mit dem linken Vorderreifen eine Verkehrsinsel und musste seine Geschwindigkeit reduzieren. Letztlich hielt der Mann gegen 14.55 Uhr vor dem Dienstgebäude der Polizei in Neunkirchen/Saar. Wie sich herausstellte, war der Mann ohne Führerschein unterwegs und es besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Ebenso stimmt mit dem gefahrenen Pkw so Einiges nicht. Mehrere rheinland-pfälzische und saarländische Einsatzfahrzeuge waren an der Aktion beteiligt. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über einen ungewöhnlich langen Zeitraum und über eine enorme Fahrtstrecke; insbesondere im Bereich eines Fußgängerüberwegs mussten sich Fußgänger in Sicherheit bringen. Die Polizei sucht weitere Zeugen und Personen, die durch die gewissenlose Fahrweise gefährdet wurden. Wer etwas zur Erhellung des Sachverhalts beitragen kann, melde sich bitte bei der Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373 - 822-0. | pikus

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kusel



Telefon: 06381 919-0

www.polizei.rlp.de/pikusel





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell