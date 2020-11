Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis)Münchweiler an der Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend gegen 21:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße über eine Terrassentür ein. Die Hintertür wurde dabei mit brachialer Gewalt aufgehebelt. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob Beute gemacht werden konnte steht bislang noch nicht fest. Die 85-jährige Hausbewohnerin bemerkte die Einbrecher und informierte telefonisch einen Verwandten. Daraufhin türmten die Einbrecher aus dem Anwesen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

