POL-PDKL: Verkehrsunfall nach Fehler beim Abbiegen

HinzweilerHinzweiler (ots)

Drei PKW sind bei einem unglücklichen Abbiegevorgang am Donnerstagmorgen auf der Landesstraße 368 zusammengestoßen. Das Resultat: ein Verletzter und drei beschädigte Fahrzeuge Zwei Autos waren am frühen Morgen hintereinander von Nerzweiler in Richtung Hinzweiler gefahren. An der Einmündung in die L 372 in Richtung Aschbach wollte der erste Fahrzeugführer nach links abbiegen. Hierbei beachtete er nicht den Vorrang des aus Richtung Hinzweiler kommenden PKW, der geradeaus weiterfahren wollte. Die beiden Fahrzeuge krachten zusammen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher mit seinem Wagen um die eigene Achse geschleudert, wodurch er auch noch mit dem ihm ursprünglich nachfolgenden PKW zusammenstieß. Der 19-jährige Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. |pilek-A

