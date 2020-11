Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hunde melden Küchenbrand

53940 Hellenthal-Zingscheid53940 Hellenthal-Zingscheid (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen (8.20 Uhr) kam es zu einem Küchenbrand an der Wildenburger Straße. Nach Aussage eines Bewohners haben seine beiden Hunde in der Wohnung angefangen zu bellen. Er selbst ging von einem Besucher an der Wohnungstür aus. Als er Nachschau hielt, kamen ihm im Flur schon Rauchschwaden entgegen. Er führte seine Frau und einen Säugling aus der Gefahrenzone ins Freie. Die hinzu gerufene Feuerwehr konnte den Schwelbrand umgehend löschen. Ein weiterer Wohnungsinhaber war zum Brandzeitpunkt nicht zu Hause. Das 28- und 32-jährige Ehepaar sowie der einjährige Säugling wurden durch Rettungsfahrzeuge in Krankenhäuser gebracht. Beide Wohneinheiten im Haus sind zurzeit nicht mehr bewohnbar.

