POL-EU: Mehrere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz

Ein 51-Jähriger aus der Gemeinde Weilerswist verweigerte am Freitagabend (20.35 Uhr) das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in einem Ladengeschäft in der Bonner Straße.

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten am Samstag (4 Uhr) auf der Kommerner Straße ein Pkw auf, indem vier Personen saßen. Alle vier Insassen trugen während der Fahrt keine Mund-Nasen-Bedeckung. Der 20-jährige Fahrer aus der Gemeinde Kall gab an, dass die vier Insassen aus vier verschiedenen Haushalten stammen. Zwei Insassinnen waren minderjährig. Sie wurden den Eltern übergeben.

In der Nacht zu Sonntag (2.45 Uhr) entdeckten Polizeibeamte sechs Feiernde auf einem Platz auf der Rückseite der Kreisverwaltung. Sie hielten nicht den erforderlichen Mindestabstand ein und trugen auch keine Mund-Nasen-Bedeckung. Die kleine Straßenparty mit Wasserpfeife, Musikbox und einem Kasten Bier wurde nach der Fertigung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen beendet. Die 22- bis 27-Jährigen erhielten zudem einen Platzverweis.

