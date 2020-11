Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Jugendliche Mädchen prügeln sich

53879 Euskirchen53879 Euskirchen (ots)

Montagmorgen (10.05 Uhr) trafen fünf jugendliche Mädchen auf der Stettiner Straße zusammen. Eine Gruppe von zwei Mädchen im Alter von 14 Jahren griff aus der dreiköpfigen Gruppe eine 16-Jährige an. Offenbar hatte es zuvor in sozialen Medien gegenseitige Beleidigungen über Mitglieder der Gruppen gegeben. Die angegriffene 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern der anderen Gruppenmitglieder wurden ebenfalls benachrichtigt. Es sind entsprechende Strafanzeigen gefertigt worden.

