Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ringelnatter reist im Karton mit

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 24. Juni 2020, gegen 08:00 Uhr wurden auf dem Hauptbahnhof Magdeburg zwei "Schwarzfahrer" gestellt. Diese hatten kurz zuvor einen Intercity von Halle nach Magdeburg ohne Fahrausweise genutzt. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen stellten die Beamten im Gepäck der Beiden einen Karton fest und diesen samt Inhalt kurze Zeit später sicher. In dem Karton befand sich nämlich eine Ringelnatter. Die Schlange wird durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt und darf ohne Berechtigung nicht gehalten werden. Auf Befragen gab der 26-jährige Deutsche und seine Begleiterin an, die Schlange von einem Freund geschenkt bekommen zu haben. Das Tier wurde der Tiernotrettung der Magdeburger Feuerwehr wohlbehalten übergeben. Die "Schwarzfahrer" erhalten eine weitere Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Bundesnaturschutzgesetz.

