Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Von der Fahrbahn abgekommen

Ludwigsburg (ots)

Aufgrund eines medizinischen Notfalls ist ein 76-jähriger Autofahrer am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr auf der L 1129 von Ludwigsburg Richtung Freiberg am Neckar nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Citroen in den Straßengraben gefahren. Zwei Unfallzeugen, ein Arzt und eine Ärztin, erkannten die Situation, befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug und führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Reanimationsmaßnahmen durch. Der 76-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht und sein Auto wurde abgeschleppt.

