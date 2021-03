Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Autoräder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Samstag 16:00 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr von einem gegenüber des Cleanparks in der Steinheimer Straße in Beihingen abgestellten BMW die Räder mit original M3-Styling-Felgen im Wert von 1.600 Euro abmontiert und gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, entgegen.

