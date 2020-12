Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Unfallflucht: Transporter riss Ampelmast aus dem Boden

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Hansestraße 12./13.12.2020

Polizei sucht Fahrer/in und Fahrzeug zu einem Unfall, der sich in der Nacht zum Sonntag ereignet hat.

Am Sonntagmorgen fiel einer Polizeistreife ein erheblich beschädigter Ampelmast an der in Veltenhof auf.

Auf Grund der Unfallspuren muss ein weißer Transporter die Hansestraße stadteinwärts befahren haben. Beim Linksabbiegen in die Ernst-Böhme-Straße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Es überfuhr den Bordstein sowie den Grünstreifen, bevor der Transporter mit der Radweg- und Fußgängerampel kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Mast aus dem Erdreich gerissen und erheblich beschädigt.

Das Unfallfahrzeug wurde bei dem Unfall mindestens im Frontbereich erheblich beschädigt.

Der Fahrer oder die Fahrerin entfernte sich jedoch vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der allein an dem Ampelmast mehrere Tausend Euro beträgt.

Personen, die Hinweise auf das Unfallgeschehen oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476 3935 zu melden.

