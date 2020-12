Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeidirektion Braunschweig lädt alle Kinder in der Region zur Mitmach-Weihnachtsaktion ein

BraunschweigBraunschweig (ots)

Um den Kindern in dieser doch anderen Vorweihnachtszeit eine Freude zu machen und ihre Kreativität anzuregen, ruft die Polizeidirektion Braunschweig alle Kinder in der Region Braunschweig zu einer Mitmach-Weihnachtsaktion auf. Die Kinder werden ermutigt, ihre eigene, ganz persönliche Weihnachtsgeschichte zu schreiben, um sie danach an die Polizeidirektion Braunschweig zu schicken.

Die Geschichten von allen kleinen Schriftsteller*innen werden von einer Jury gelesen und die Schönste wird von Polizeivizepräsident Roger Fladung am 23.12.2020, um 15.00 Uhr, auf seinem persönlichen Facebookaccount allen interessierten Zuhörer*innen vorgelesen.

Abrufbar unter: https://www.facebook.com/Polizei.Braunschweig.RF

Zusätzlich verlosen wir unter allen eingesendeten Geschichten drei Überraschungspakete inklusive eines Besuches bei unserer Reiter- und Hundeführerstaffel.

Die Teilnahmebedingungen sind unter folgendem Link abzurufen: https://www.pdbs.polizei.nds.de/praevention/aktuelles_und_kampagnen/mitmach-weihnachtsaktion-fuer-kinder-auf-facebook-115208.html

Einsendeschluss ist der 20.12.2020

