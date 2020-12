Polizei Braunschweig

POL-BS: Frau rammt Laternenmast und fährt weiter - Zeugen gesucht

BraunschweigBraunschweig (ots)

Braunschweig, Berliner Platz, 11.10.2020, 12.10 Uhr

Eine Frau fuhr mit ihrem SUV gegen einen Laternenmast und beschädigte diesen. Die Polizei sucht nach einem Zeugen.

Bereits am 11.10.2020 kam es auf dem Berliner Platz zu einem Unfall. Eine Frau parkte mit ihrem SUV vor der dortigen Packstation. Sie setzte schnell zurück und fuhr gegen einen Laternenmast. Die Fahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen braunen Mercedes-Benz. Der Fahnenmast wurde durch den Aufprall stark verbogen. Ein Zeuge gab an, dass ein weiterer Zeuge Fotos von dem Unfall gefertigt hätte. Die Polizei sucht nun nach diesem Mann. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0531/476-3935.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell